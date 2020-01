Monserrat Álvarez criticó a Patricia Maldonado: “Ella no ha hecho ningún mea culpa”

09:00 “Yo no creo que la cuidaron solamente a ella. El canal se cuidó de ella", aseveró la periodista.

Hace algunos días Patricia Maldonado conversó con Publimetro sobre su alejamiento de la TV y realizó críticas a rostrosde la pantalla chica y se refirió a su postura frente a la dictadura de Augusto Pinochet.

La panelista de Mega asevero que “si tú no estás de acuerdo con eso que pasó en esos años (Dictadura), por qué lo aplicas conmigo. Yo no tuve un cargo político. ¿Por qué conmigo, si en esa época había tantos artistas que participaban y algunos más que yo? Que hacían las giras presidenciales, que iban a los cumpleaños… ¿Por qué yo?”

“Yo no puedo entender a la gente que se queda pegada en el pasado. Eso fue parte de una historia, un proceso…”, añadió.

Estas palabras fueron comentadas en el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, donde Monserrat Álvarez criticó a Maldonado.

La periodista aseveró que “ella tiene una carga política evidente, en ese sentido sabida por todos, y también conflictiva. Entonces, en la coyuntura del contexto y la movilización social, era incendiario tenerla en el matinal en ese minuto”.

“Yo no creo que la cuidaron solamente a ella. El canal se cuidó de ella. Esto es un tema súper interesante, porque no es propiamente de farándula. Es un tema que pone súper en el límite la libertad de expresión y lo que uno conoce como negacionismo. En el fondo, como país, tú llegas a una verdad consensuada y esa es verdad es tan fuerte que tú no puedes negar lo que pasó”, agregó.

Además, Álvarez manifestó que “todos de alguna manera alababan su consecuencia, alababan que Paty Maldonado era de una línea y yo ahí expresé, y lo vuelvo a expresar, ser de una línea no es un valor supremo”.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa… Mira, yo estaba buscando frases de Paty Maldonado y hay una que… No la dice, pero apoya. Dice: ‘Vamos, diputado (Ignacio) Urrutia, siga dando la pelea. Nunca olvide que los valientes mueren de pie y los cobardes mueren de rodilla y llorando’”, añadió.

Asimismo, recordó el episodio que vivió lapanelista de Mucho Gusto con el actor Goic en el matinal y aseguró que “por eso Paty Maldonado es la persona polémica que es. Por eso, finalmente, Alejandro Goic no se quiso sentar en esa mesa. Porque si Paty Maldonado hubiese dicho en el comienzo de la democracia que aquí se violaron los derechos humanos, que aquí hay gente que sufrió, que aquí gente que se torturó, y que eso no debiera pasar más en Chile, quizás Alejandro Goic sí se hubiera sentado en esa mesa con ella. Entonces, esos son los límites de la libertad de expresión.”, añadió.

También la comunicadora comparó la imagen de Maldonado con su amiga Raquel Argandoña y afirmó que “yo lo planteó como una duda. ¿Realmente esto se puede permitir como se le permite a un diputado?. Por eso yo creo que Paty Maldonado no es Raquel Argandoña. Raquel ha sido muy inteligente en el sentido de subirse al tema, pero la situación de Paty Maldonado es súper distinta. Ella, en ese sentido, no ha hecho ningún mea culpa”