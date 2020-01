Ruperto hará un late show y la Rupertina llevará el feminismo al Festival del Huaso de Olmué 2020

Aunque dice que lo suyo no es la comedia política, sino el humor blanco y familiar, Cristián Henríquez confiesa que no se quiso “hacer el loco” con la contingencia nacional y que, por eso, la Rupertina será la encargada de llevar el feminismo al Festival del Huaso de Olmué, que comienza mañana y que transmite TVN.

El comediante estará este sábado 18 de enero en el Patagual, por cuarta vez desde su debut en 2006, con sus dos personajes estrella: Ruperto y la Rupertina. Esta última, cuenta a hoyxhoy Henríquez, será la encargada de abrir el show con el que ha sido uno de los temas centrales de las movilizaciones que han ocurrido en el país en el último tiempo.

Al teléfono, el integrante de “Morandé con Compañía” adelanta que Rupertina llegará al Patagual “totalmente empoderada, feminista, hablando de la contingencia”.

“Y Ruperto todos sabemos que es un personaje súper blanco, para todo tipo de público”, añade Henríquez, que detalla que “él va a hacer un late show que está bien entretenido y tiene un invitado sorpresa especialmente para las féminas”.

Sí, la verdad es que nunca me ha gustado tratar tanto el tema de la política, no soy mucho de eso, pero no me puedo hacer el loco y Rupertina es el personaje ideal para que haga contingencia con el feminismo y esta cosa de la mujer empoderada.

Sí, lo vimos y la verdad es que lo encontraron bastante bueno. Le pedí la opinión a mi gran amiga, Belén Mora. Ella revisó el libreto de la Rupertina y me dio algunos tips, pero en general lo encontró bastante atinado así que por ese lado estamos súper contentos.

Sí, la pasó jajaja.

El stand up comedy este último tiempo ha adquirido harta fuerza, lo que me gusta porque es bueno que haya harta variedad. Yo siempre he sido más conservador con el humor, obviamente me he actualizado, siempre me he caracterizado por hacer rutinas nuevas, siempre con contingencia. Y el humor blanco es el que ha permitido que mi personaje ancla, Ruperto, esté en pantalla ya por 15 años ininterrumpidos (que los cumple ahora) si Dios quiere, entonces eso es importante.

Lo que pasa es que yo siempre estoy en la actualidad, me gusta estar manteniendo siempre la columna pero con contingencia, haciendo guiños a lo que está pasando.

Claro, porque nosotros estamos expuestos en la pantalla y la gente se ve reflejada en nosotros, somos la cara visible y los que podemos decir las cosas, por eso la gente te exige eso. Pero yo como te digo no soy mucho de politizar como otros comediantes o humoristas que sí se van directamente a hacer humor político. Yo no soy eso, la gente sabe que yo no soy así, me conocen. Pero insisto, sí vamos a hacer un guiño, los locos no nos vamos a hacer, va a haber siempre algo, de todas maneras.

Felipe Avello, lo encuentro notable. No lo conozco pero lo encuentro genial, me encanta su humor. Y de las mujeres mi amiga Belén Mora.

El comendiante dice que este festival tiene un significado especial, pues es básicamente el que lo hizo saltar a la fama. “Ahora para mí es una muy buena instancia volver a un festival tan importante como el de Olmué, después de 10 años, porque sentía que me estaba saltando una generación. Me encanta porque la Rupertina es muy de ahí, es un personaje típico”, comenta.

Por estos días Henríquez además alista dos shows. El primero es El circo de Condorito, musical del personaje nacional que debuta el 17 de enero en Hualañé y en las próximas semanas estrenará Con too sino pa qué.