El cruce entre Belén Mora y Julián Elfenbein: “No todo gira en torno a ti”

Este martes CHV emitió un nuevo episodio de Pasapalabra donde se enfrentaron Aime Briones y César Miranda. Mientras el primero tuvo en su equipo a Marcelo Marrochino y Constanza Mengotti; el segundo contó con el apoyo de Pablo Mackenna y Belén Mora.

Justamente esta última llamó la atención luego de un tenso diálogo con Julián Elfenbein lo que causó la confusión de los televidentes.

La primera intervención que descolocó al conductor fue cuando le insistió a la “Belenaza” para que respondiera en la Pista Musical, pues Elfenbein le dijo que “puedes cantar” a lo que Mora contestó “¿Me puedes dejar pensar, por favor”, sin mayor expresiones en su rostro.

Tras esto, el conductor le preguntó si estaba molesta a lo que respondió que “no estoy molesta, cuando me frustro pongo esta cara. Uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlo más. Me involucro en las cosas que decido participar”.

“¿Belén, estás bien, estás molesta conmigo”, preguntó el animador. “No todo gira en torno a ti Julián, baja el ego, en serio bájalo”, respondió tajante.