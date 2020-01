Josefina Montané y su rol en "La Torre de Babel": "Es una mujer de armas tomar, capaz de hacer lo que sea para lograr lo que quiere"

Desde 2018 Josefina Montané llevaba tres teleseries seguidas sin parar. De "Soltera otra vez 3" pasó a "Pacto de sangre" y de ahí a "Amor a la Catalán", en la que actualmente es Lucía Fernández. Por eso, cuando terminaron las grabaciones de esa última ficción, en noviembre pasado, aprovechó de tomarse un descanso.

Pero los días libres ya terminaron y la semana pasada comenzó las grabaciones de "La torre de Mabel", la próxima nocturna de Canal 13 que sucederá, en una fecha por definir, a "Amor a la Catalán".

En la teleserie -su novena para la señal de Luksic-, Montané será Florencia, una mujer que ella define como "de armas tomar", que "es capaz de hacer lo que sea para conseguir lo que quiere". Y lo que ella quiere se hace claro cuando conoce a Gaspar (Álvaro Espinoza), el exmarido de Mabel (Paloma Moreno), la protagonista de la ficción que, tras perderlo todo, se va a vivir a un sobrepoblado edificio en el centro de Santiago donde abre un motel clandestino.

"Es un personaje distinto a lo que ya he venido haciendo", dice a hoyxhoy la actriz que cuenta que, para llevarlo a cabo, tuvo que cambiar su apariencia. "Florencia tiene un look diferente, estoy con el pelo más corto, crespo, y eso es algo con lo que me gusta jugar harto, transformarme un poco en los nuevos personajes", afirma.

Su personaje conoce al de Espinoza en el colegio de sus hijos y de a poco empieza a colarse en su vida y también en la inmobiliaria de la familia de él. "Florencia viene un poco a revolverle la vida a Gaspar", adelanta la actriz.

Así es como Florencia se topa con Meche, la mamá de Gaspar, interpretada por Coca Guazzini, que vuelve a Canal 13 tras 37 años. "Con la Coca Guazzini nunca he trabajado, no me ha tocado grabar con ella aún así que estoy ansiosa por hacerlo", confiesa Montané.

En la ficción, que tal como "Amor a la Catalán" y "Pacto de Sangre" es producida por AGTV, la actriz también se reencontrará con viejos conocidos. "Vuelvo a trabajar con Álvaro Espinoza, que llevamos tres teleseries seguidas juntos, volver a trabajar con la Ignacia Baeza también es un agrado", comenta. "Como uno ya lleva trabajando muchas teleseries con el mismo equipo es rico volver a encontrarse con los amigos, que finalmente pasan a ser tu familia porque es gente que ves todos los días, es como volver un poco a casa", agrega.

Aunque aún no tiene fecha de estreno programada, está planificado que "La torre de Mabel" vaya en horario estelar, franja que quedará más que reforzada durante este 2020 en Canal 13, que tiene planeado el debut de "Bailando por un sueño", con Martín Cárcamo, y la continuidad del late show "Sigamos de largo", conducido por Sergio Lagos y Fran García-Huidobro.