Joaquín Méndez explicó por qué no ha tenido pareja luego de estar con Camila Recabarren

En la jornada de ayer, el matinal Mucho Gusto mostró una nueva sección llamada "Las preguntas de los niños" donde una pequeña le preguntó a Joaquín Méndez por qué no tenía pareja.

El panelista del espacio respondió que "yo creo que tengo un problema ahí. Estoy muy exigente y no dejo pasar. Capaz que he conocido a una persona, que he conocido obviamente en estos dos años, pero como que no aguanto cosas. No sé qué me pasa la verdad".

Ante aquella respuesta, el periodista Rodrigo Herrera le preguntó si existía un tema de "bloqueo" por parte de Méndez a lo que el ex chico reality contestó que "me da miedo enamorarme".

"Esa es la respuesta correcta. Me da miedo enamorarme por completo y que después te metan los cuernos, porque yo soy celoso (…) O que te deje de querer, que te hagan sufrir, va por ese lado en realidad. Que te metan los cuernos es una manera de hacerte sufrir, no lo soportaría, eso es lo peor para mí", argumentó.