Nacho Gutiérrez aplaude que no se haga la gala de Viña: "No era el momento"

Como "acertada" calificó Ignacio Gutiérrez la decisión de la organización del Festival de Viña del Mar de no realizar este año la clásica gala que antecede al certamen.

El tradicional evento fue reemplazado por un programa de lanzamiento que, igual que la gala, se hará el viernes antes del inicio del Festival, es decir, el 21 de febrero.

El nuevo formato, que busca adaptar el evento a los tiempos que corren en el país, también será televisado desde el Casino de Viña, pero no contará con la alfombra roja y tendrá un número acotado de invitados que serán recibidos por rostros de los canales organizadores, Canal 13 y TVN.

Por esa última señal suena con fuerza Gutiérrez, quien comentó a hoyxhoy que "me parece bien que se haya suspendido la gala". "No creo que sea el momento para tocar esa tecla", añadió. "Yo aplaudí la decisión, yo fui uno de los primeros conductores de la gala cuando partió, el año 2011, y sé que era una noche más de festival y todo lo que genera, pero yo creo que este año fue acertada la decisión de no hacerla", expuso.

Gutiérrez fue protagonista de un tenso momento que ocurrió en vivo ayer en "Buenos días a todos", cuando un grupo de trabajadores de TVN y dirigentes de organizaciones sociales como la Confusam, entraron al set del matinal a protestar con pancartas sobre el rol de la TV pública.

Aunque en redes sociales se comentó que el periodista en un comienzo anunció comerciales, Gutiérrez le restó dramatismo al episodio, y aseguró que "yo creo que ellos fueron muy respetuosos y lo que me correspondía a mí como animador era pedir un micrófono para que hablaran y la gente escuchara en la casa su manifestación". "Luego de eso nos despedimos muy respetuosamente y ellos salieron tranquilamente del canal", añadió.