[FOTOS] Matinal de TVN reveló imágenes de la ex esposa de Sergio Jadue haciendo labores de aseo en hotel de Miami

Además, la mujer aseveró que le gustaría llegar a un acuerdo con el ex dirigente de la ANFP, "pero es muy difícil".

María Inés Facuse, ex mujer de Sergio Jadue, reapareció y esta vez fue en el matinal de TVN, "Muy buenos días a todos" luego de que revelaran imágenes de ellaa trabajando en una empresa de aseo en Miami completamente alejada de sus hijos.

Desde marzo del año pasado que la mujer causó revuelo tras relatar el conflicto con el ex dirigente de la ANFP y en septiembre se supo que Facuse estaba inducomentada en Estados Unidos.

El peiodista de TVN le preguntó si podían conversar a lo que ella respondió que “no puedo hablar con la prensa, no puedo dar declaraciones. Solamente del clima, que es un día lindo…”

Tras esto, el comunicador le consultó si ella estaba trabvajando en el hotel en limpieza y ella afirmó la situación. “Sí. Los que me conocen saben cómo soy. Es lo que me importa a mí. Mi círculo siempre lo he tenido cercano y es así de fácil”, aseveró Facuse.

¿Ha existido la posibilidad de tener algún acuerdo con tu marido? Entiendo que estás sin tu hija en estos momentos”, le preguntó el periodista.

A lo que la mujer le respondió que “lo único que te puedo decir que es que me encantaría, pero es muy difícil”.