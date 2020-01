Bret Michaels , cantante de Poison, reveló que padece cáncer de piel

Bret Michaels el cantante de la banda Poison confirmó a sus seguidores a través de un comunicado en su página web oficial, que su estado de salud no es más óptimo.

El intérprete de "Cry Tough" padece cáncer de piel y se tendrá que someter a una cirugía para que le extirpen el tumor, el que fue detectado tras una biopsia que se realizó recientemente.

"Tendré que someterme a un procedimiento para eliminar el cáncer de piel que se detectó después de una biopsia reciente. Estoy en manos de increíbles especialistas que son positivos para obtener excelentes resultados", expresó Michaels.

Asimismo, el cantante de Poison deberá entrar a pabellón para solucionar la rotura del manguito rotador de su hombro derecho.

"Después de un muy reciente arranque del año nuevo, una exploración física y una resonancia magnética me han comunicado que me he roto el manguito rotador del hombro derecho, lo que respondería a la pregunta de por qué parece que me está saliendo un bulto o un hueso del hombro derecho", dijo.

Michaels comentó que si bien deberá frenar sus proyectos en estos meses, prometió que cumplirá con todo y "que este año será increíble".

El cantante se embarcará este 2020 en una gira conjunta de Poison con Def Leppard, Mötley Crüe y Joan Jett & The Blackhearts.