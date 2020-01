Aylén Milla reconoció que Marco Ferri terminó con ella por WhatsApp

11:00 La modelo aseguró que si bien, no estaban pasando por un buen momento, no fue una buena forma de poner fin a su romance.

Aylén Milla estuvo presente en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, donde habló de cómo fue su relación con Marco Ferri, a quien conoció al interior de un reality show de Mega.

La modelo aseguró que en el momento, no fue una buena forma de poner fin a su romance, aunque reconoció que la relación "pendía de un hilo .

"No peleábamos tanto, pero en ese tiempo estábamos en crisis por terceras personas", comentó, agregando que "él estaba en Madrid y yo en Chile. Me enojé, agarré un avión y me fui a los países árabes. Chao", añadió.