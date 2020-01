Dino Gordillo rompió el silencio: "Gritaba de dolor y nadie en casa me escuchaba"

A principios de este año, Dino Gordillo, llegó de urgencia hasta la Clínica Alemana, luego de sufrir una disección aórtica. Fue después de su recuperación, cuando decidió hablar de lo ocurrido.

"Estaba en mi parcela junto a mi familia. Ese día me levanté temprano para desayunar con mi esposa, tomamos desayuno y ella se fue a dormir nuevamente. Yo me quedé revisando unas cosas cuando de repente siento un fuertísimo dolor en la espalda, como si me hubiese pateado un caballo, el dolor me atravesó hacia el pecho y caí al suelo", contó a La Cuarta.

"Gritaba de dolor y nadie en casa me escuchaba, me arrastré como pude, golpeaba el suelo con mis manos y por fin mi esposa se levantó y despertó a mis hijos, quienes entre todos me intentaron levantar para llevarme a la cama, era imposible por lo que me subieron a la camioneta para llevarme a la clínica".

"Sentía en muchos momentos que me iba. Hice todos mis esfuerzos, rogaba a Dios y a la virgen que no me llevara", añadió.