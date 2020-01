A un mes de la polémica Isidora Urrejola respondió críticas de Daniela Castro por defensa a Pascual Fernández

08:42 "No me siento ni culpable ni mala persona ni nada, porque no sabía la historia que tenía para atrás”, comentó.

En diciembre del año pasado, Daniela Castro, la ex MasterChef aseguró estar feliz por haber terminado una relación "tóxica", haciendo alusión a Pascual Fernández. Sus descargos los hizo a través de sus redes sociales y recibió una serie de comentarios.

"Gracias a una relación tóxica que tuve aprendí a valorarme, aprendí a amarme, a respetarme y a poner límites a los demás y a mi misma”, fue una de las frases que escribió y que el mismo español respondió: "No se brilla apagando a los demás”.

La intervención no fue bien recibida, aunque sí, tuvo el apoyo de Isidora Urrejola. La defensa a Pascual Fernández molestó a Daniela Castro, quien no dudó en responderle por la misma vía.

Semanas después, Urrejola se refirió al tema. "No me siento ni culpable ni mala persona ni nada, porque no sabía la historia que tenía para atrás”, dijo a Glamorama.

Con ello agregó: "Yo comenté una foto de Pascual sin saber que lo que él decía en la foto tenía una historia para atrás. (...) Hablé con Pascual y la Daniela en su minuto y cuando tuvo que ser y ahí quedó para mí. No me sentí mal”.

“Las críticas eran que yo era poco sorora y no me considero para nada poco sorora. He vivido la violencia muy de cerca, entonces no me puede caer algo que no soy. Si fuera verdad a lo mejor me hubiese afectado".