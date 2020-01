Jorge Olguín revela los eventos paranormales que experimentó durante el rodaje de "La casa"

Son varias las historias que se cuentan en torno a la casona Dubois de Quinta Normal. La antigua mansión ubicada en la calle Ayuntamiento, que hoy es un centro cultural, se ha convertido en una especie de mito urbano de Santiago.

Se dice, primero, que quien la comenzó a construir en 1908 fue el ingeniero francés Andrés Dubois, quien había asesinado ahí a un hijo, supuestamente monstruoso, que había nacido tras un acto de magia negra. Cuentan también que en el lugar habían gárgolas, que la gente asociaba a hechos paranormales y que habrían sido destruidas en los años 90 por los propios vecinos aterrorizados.

Todas esas historias motivaron al cineasta nacional Jorge Olguín -conocido como pionero del cine chileno de terror- a ambientar su más reciente película en ese lugar. Justamente la bautizó "La Casa", porque todo transcurre al interior de la vivienda que ocupó junto a su equipo para grabar, siempre de noche, la cinta que llega a las salas de cine el próximo 30 de enero.

Realidad de terror

En la película, ambientada en los años 80, Gabriel Cañas ("Perdona nuestros pecados") interpreta a un policía que es enviado a resguardar esta mansión. La cámara sigue desde el principio, y todo el tiempo, al protagonista, que se va adentrando en la casona y enfrentándose a distintos hechos paranormales.

Pero ese tipo de sucesos no solamente pasó en la ficción, según cuenta el mismo Olguín, sino también en la realidad durante el rodaje.

Recuerda el director de películas como "Sangre Eterna" (2002) y "Gritos del bosque" (2014), que a través de una amiga se puso en contacto con el conocido psíquico Álvaro Santis, quien le dijo que tenía ganas de ir al set y ver qué pasaba en la casa Dubois. Nada raro había ocurrido en el set. Todavía.

La visita se concretó un día en que un segundo equipo estaba en paralelo al rodaje filmando un "making of" de la película. Olguín mismo estaba a cargo de la cámara, cuando fue desconcentrado por gritos. "Estaban filmando al otro lado de la casa y escucharon golpes y se asustaron y salieron corriendo, porque en la casa no había nadie", cuenta el realizador.

Como justo ese día estaba el psíquico en el set, acordaron regresar a la casa, de noche, para grabar y "ver lo que él sentía". "Me interesó que él como experto fuera", explica el director.

"Fuimos y sentimos de nuevo golpes. Álvaro se afectó, se sintió muy mal, en un momento tuvimos que parar la filmación", rememora.

Pero eso no fue lo único que pasó ese día. "También vimos cómo un objeto se cayó, eso yo lo vi en vivo", relata Olguín, que se llevó la sorpresa más grande una vez que se tomó el tiempo de ver la grabación, que "tuvo un daño cuando la revisamos". "Uno puede decir que fue un glitch (error) digital pero justo fue en ese momento cuando escuchamos los golpes; era imposible, no había nadie, estábamos con el guardia, con la gente que hace el aseo, mis productores y yo haciendo la cámara de ese registro y Álvaro al frente mío, no había nadie y los golpes estaban ahí y todo eso quedó registrado en cámara", dice el realizador. "Para mí fue una experiencia bastante fuerte", confiesa.

¿Te asustaste?

Sí, o sea, en un momento no me asusté, lo vi como algo normal. Aparte cuando uno está detrás de cámara, no sé por qué, uno se siente seguro, pero después cuando salimos de la casa y reviso el material, ahí a uno le baja la realidad de decir "chuta". Y eso es lo interesante de la película también, y de este fenómeno de la casa Dubois, porque también hay mucho mito sobre la casa, hay mucha leyenda, entonces ya no se sabe dónde está el límite entre lo real y la ficción.

¿Qué cuenta la gente que trabaja habitualmente ahí?

Millones de historias jajaja y al principio no querían contar nada y apenas se relajaban contaban su historia. Y ahí uno dice: ¿Será verdad?, ¿será mentira?, ¿será que querían llamar mi atención? Pero son demasiados relatos y cuando hay demasiados relatos algo tiene que haber.

Los más escépticos que quieran ver con sus propios ojos lo que ocurrió en el set, podrán hacerlo. "Ese registro va a aparecer, para que cuando la gente vea los créditos de la película no se vaya de la sala, porque continúa y vamos a ver ese video que fue real", promete Olguín.

El inspector vallejo

Hubo otro episodio que sumó a esta historia a un conocido personaje de la televisión chilena. Cuando terminó el rodaje de la película, Olguín fue invitado al matinal de La Red a conversar sobre la casa Dubois. Ahí se encontró con José Miguel Vallejo, más conocido como "el Inspector Vallejo". Él le contó que, en sus años de servicio, le tocó ir varias veces a la casa, donde vivió experiencias "oscuras". "Y yo quedé en shock, decía 'es como mi película'", recuerda el cineasta.

Lo que Vallejo le contó fue recreado para la película, por lo que el inspector y los rostros del matinal de La Red, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, tienen una aparición especial en la cinta.