[FOTO] Daniela Vega compartió una foto cuando tenía 13 años: “hoy miro al pasado y digo 'hice lo correcto'"

La actriz Daniela Vega compartió a través de redes sociales una fotografía de cuando tenía 13 años y había comenzado su proceso de transición.

A través de su cuenta oficial de Instagram publicó la imagen y junto a ella escribió que “esta foto cumple hoy 16 años. Ya había iniciado mi hermoso proceso de tránsito, proceso que escandalizó a mi barrio, a mi colegio, y a un puñado de familiares que corrían a misa los domingos, y que, seguramente deben seguir recibiendo la hostia y el vino”.

Además, detalló que “era otro mundo, otro chile. Pinocho y el mamo vivos y libres. No habia derecho a protestar, no habia feminismo para nosotras. No habían "referentes" que seguir. Tenia 13 años en esta foto. Me la tomó un amigo dentro de un ascensor. Íbamos a bailar a la @blondiecl esa noche”.

“Hoy miro el presente, y veo todas los costos que tuve que pagar para estar aqui. Los pagaría de nuevo, para ver que nadie mas los pague. Para que los que vienen encuentren la primavera antes. Siempre se puede encontrar flores debajo de la nieve. Hoy miro al pasado y digo: hice lo correcto. Hoy miro al futuro y pienso, no tengo miedo”, cerró.

La imagen cuenta con más de 10 mil “me gusta”.