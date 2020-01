"La diferencia es que yo sí he sido víctima": Mirna Schindler debatió con Nicolás Larraín por chiste machista de Concejal

Esta mañana en el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", ocurrió un tenso debate entre el presentador Nicolás Laraín y las periodistas Mirna Schindler y Mónica Pérez en marco del chiste machista que realizó el concejal de San Felipe, Christian Beals, quien en una radio lanzó que “en el hospital, cuando hay concursos, se ganaban una enfermera”.

Esto causó que el Colegio de Enfermeras emitiera un comunicado público en contra los dichos de la autoridad y por lo que a través del espacio matutino el concejal pidió disculpas y aseguró que hay un tema político de por medio.

En el estudio, en tanto, también se vivió una intensa discusión entre algunos de los panelistas, la que se encendió los ánimos entre Larraín, Pérez y Schindler.

Pues Nicolás Larraín afirmó que el no esta de acuerdo con las funas y que si el concejal ofreció disculpas, debían aceptarse.

Esto no le cayó nada de bien a la comunicadora Mirna Schindler y manifestó que Nicolás ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? La diferencia es que yo sí he sido víctima. Yo acepto las disculpas del caballero, pero no es suficiente porque creo que una autoridad pública tiene doble o triple responsabilidad“.

Si bien la periodista aclaró que no estaba de acuerdo con el linchamiento, pero que el debate es necesario, a lo que su par, Mónica Pérez, aseveró que “yo también he sufrido pero no estoy dispuesta a funar a nadie“, pues no se conseguía nada con agresividad.

A lo que Larraín le contestó a Mirna que no podía meter a todos los hombres en el ismo saco a lo que la comunicadora manifestó que “Tú dices que hay como una especie de vehemencia en la forma que uno lo expresa, y lo hace probablemente de un lugar donde estamos hasta más arriba de la coronilla de este tipo de cosas. No es tan simple como que ‘ups, una más’, no, es que son demasiadas más“.

Finalmente, la conversación sobre el tema continuó pero sin llegar a mayores acuerdos al menos entre Schindler y Larraín, quienes se mantuvieron firmes en sus posiciones frente a la polémica.