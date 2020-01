Fran Reyes afirmó que monjes brasileños la operaron a distancia

Francisca Reyes relató en el matinal de Mega, la extraña experiencia que vivió cuando aseguró haber sido operada por los monjes brasileños a la distancia. El hecho ocurrió el año pasado, luego de que su madre mandara una carta y estos la visitaran.

“Primero te operan y después te hacen tres curaciones, una por semana”, afirmó Reyes. “Hay que acostarse en una sábana blanca, bañarse en agua con sal, todo un proceso de limpieza y uno se entrega. Yo me acosté y lo primero que sentí fue que me quedé pegada en cama, nada de movía de ahí”, agregó.

“La segunda semana hago el mismo proceso, más tranquila. Los monjes llegan, me tocan y yo sentía como me tocaban. El terror que sentí fue horrible. Lo único que pedía era que dejaran de hacerlo. Yo les decía ‘no me importa que me sanen, no quiero seguir sintiendo este miedo’”, dijo la periodista de Mega.

Fran Reyes reiteró su creencia por este tipo de procedimientos, insistiendo en que actualmente está totalmente sana gracias a los monjes.