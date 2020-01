Marcela Vacarezza criticó a la Aces tras llamar a movilizaciones para la rendición de PSU: “Si esto no es fascismo..."

18:06 "Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos", aseveró la panelista de TV.

La panelista de TV, Marcela Vacarezza, criticó a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) luego de que esta confirmara nuevas movilizaciones para el próximo lunes y martes cuando se realice la rendición de la PSU.

A través de su Twitter oficial, Vacarezza manifestó que “Aces confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU”.

“Si esto no es fascismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es”, finalizó.