Sujeto consiguió la dirección de su casa: Aylén Milla reveló haber recibido "propuesta indecente"

Aylén Milla, estuvo presente en el programa "Podemos Hablar", donde aseguró haber recibido una "propuesta indecente" por parte de un desconocido.

"recibo un mensaje de WhatsApp que dice ‘hi’, en inglés, un número rarísimo, de otro país, y unas fotos de una suite de un hotel cinco estrellas en Miami. Digo ‘¿qué es esto?’ y no contesto porque estaba ocupada. ‘Después contestaré'”, contó.

“Y esta persona, desesperada porque ve que leo el mensaje y no le contesto, dice ‘¿viste que te regalé 5 mil dólares?’. Y yo ‘¡¿qué?!’. Busco del computador y, efectivamente, me había enviado de la nada. En PayPal con mi mail, que estaba en mi Instagram", añadió la ex chica reality.

Y si bien, devolvió el dinero, el desconocido consiguió la dirección de su casa. “Abro la puerta, creo que eran tres hombres, lo grabé en stories, eran tres hombres de la florería. Eran cajas de flores, no sé cuántas eran (...) me llenó la casa. Parecía un cementerio", comentó, asegurando que vio la tarjeta: "´Te espero en Miami’. Nunca voy a ir a Miami. Tiré la tarjeta y cuidé las flores”, remató.