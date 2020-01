"Me deja terminar": El tenso debate entre Monserrat Álvarez y pastor evangélico

14:35 El momento comenzó cuando conversaron sobre cómo manejaban el diezmo en la iglesia, algo que no le gustó a Marcos Morales.

En un nuevo capítulo del matinal de CHV, “Contigo en la mañana”, se vivió un tenso debate entre la conductora Monserrat Álvarez y el pastor evangélico Marcos Morales, a quien se le planteó el tema de los ingresos que tienen en su iglesia.

El momento comenzó cuando conversaron sobre “cómo manejaban el diezmo”, y fue ahí cuando el Morales expresó que “nadie me ha peguntado cuando yo gano, los hermanos no preguntan cuánto gano”.

“Yo no voy a satisfacer el deseo o el capricho de la gente externa de la iglesia”, agregó.

A lo que la periodista le contestó que “lo que pasa en Jotabeche es el mismo sistema que tiene usted en su iglesia, en el sentido de cómo se da el diezmo y cómo se maneja… ¿No se da para abusos?”.

En ese momento, el pastor ofuscado declaró que “aquí ustedes ganan más que cualquier chileno medio y ustedes lo saben, usted no gana un millón de peses mijito”.

“No, es que no desvíes el tema. Yo podría pensar esto, como las personas que son periodistas, pueden ganar 30 millones o 25 millones, como gana Julio Cesar Rodríguez, eso yo lo encuentro una sin verguenzura, que un hombre gane 25 millones de pesos mensuales”, arremetió nuevamente Morales.

A lo que la animadora contestó que “mi compañero no está presente, él se gana la plata, legalmente, transparentemente, paga impuestos y además trabaja en tres trabajos más, no tengo idea cuánto gana”.

El tema siguió, pero luego de que el pastor insistiera en su postura Monserrat Álvarez expresó que “el tema es dialogar acá y usted se está yendo a un tema… sabe lo que pasa, si no me deja hablar, realmente le dejo el programa para que usted solo”, reaccionó indignada la animadora.

“Bueno me puede echar como echaron en otro programa”, esbozó Morales de vuelta. Y la comunicadora respondió que “no, porque yo no lo voy echar. El tema no son específicamente las cifras, el sistema que le estamos preguntando es desde la curiosidad y también desde el cuestionamiento”.

Al ser interrumpida, muy molesta Álvarez manifestó “me deja terminar”.