Paloma Mami habló de las críticas recibidas tras el estallido social: “Yo creo que nunca estuve en silencio”

Al iniciar las manifestaciones sociales en el país, muchos artistas se hicieron presentes apoyando la causa, pero en el caso de Paloma Mami, fue duramente criticada por no hablar de la situación durante los primeros días.

Es por esto, que la cantante chilena recientemente se refirió al tema en una entrevista con LUN, rechazando los cuestionamientos. “Yo creo que nunca estuve en silencio. En verdad me tardé como dos días (en reaccionar en redes sociales) y eso fue interpretado como silencio por parte de la gente, lo cual no entiendo por qué sería“.

Asimismo, agregó “para mí fue súper extraño (recibir críticas). Mi objetivo no es que la gente siempre sepa lo que pienso. No soy una persona que hable de religión ni de deportes. No todos van a saber de mi vida. Yo muestro lo que quiero mostrar y si quiero decir una cosa sobre lo que está pasando lo digo", remató.