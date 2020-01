[VIDEO] Sobrina nieta de Ítalo Passalacqua apareció en “100 días para enamorarse”

Fernanda Finsterbusch Passalacqua es sobrina nieta del fallecido periodista Ítalo Passalacqua y apareció recientemente en la teleserie nocturna de Mega “100 días para enamorarse”, dándole vida al personaje de Ema, una de las amigas de Martina (Teresita Commentz).

La joven de 19 años se encuentra estudiando actuación en la Universidad Católica y a su corta edad ya ha protagonizado un largometraje que lleva por nombre “Contra el demonio”.

En cuanto al apellido, Fernanda Finsterbusch mencionó que, a pesar de ser familia con el difunto periodista no eran muy cercanos, aun así reveló a LUN que “siempre tuve ganas de que me conociera porque teníamos que ver con el mismo rubro. Siempre esperé que me viera en una película y me pusiera nota”.