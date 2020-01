Savka Pollak habló de su tercer quiebre amoroso: "Me han gorreado, he sido bien adicta a relaciones tóxicas"

08:45 "Me ha importado que mis hijos ojalá no pasen por los mismos sentimientos de soledad o de desencuentro que yo también he tenido", comentó.

La animadora Savka Pollak, habló de su vida sentimental, y de su tercer quiebre amoroso. La ex Miss Chile se divorció nuevamente y abordó con Glamorama sus proyectos y sus sentimientos con respecto a este tema.

Entre otras cosas, aseguró que "he tenido una vida… Yo creo en el amor. Entonces, me caso, tengo hijos; pucha, no me resulta, me han gorreado. He sido bien adicta a relaciones tóxicas. He tenido como un tema con eso que lo he trabajado siempre", comentó.

Asimismo, aseguró que ha "sido una curiosa en tener una vida y sentirme bien. Y me ha importado que mis hijos ojalá no pasen por los mismos sentimientos de soledad o de desencuentro que yo también he tenido", agregó.

Sin embargo, insistió en que "ahora entiendo que todos tenemos que pasar por ese sentimiento para poder crecer”.