"Me voy a presentar con fuerza, pero sobre todo con mucho respeto"

Cuando Francisca Valenzuela (32) aceptó ir por segunda vez al Festival de Viña del Mar, el país era otro. Aunque su regreso a la Quinta Vergara fue anunciado en noviembre, en pleno estallido social, el compromiso estaba sellado desde antes, justo cuando estaba planeando lanzar durante el segundo semestre de 2019 su cuarto disco, "La Fortaleza".

Pero el escenario en Chile cambió en octubre y los planes de la cantautora también. El álbum, el primero que edita bajo Sony Music, finalmente salió el viernes pasado y el show que estaba alistando para el certamen televisado por Canal 13 y TVN, fue replanteado por la artista. "Hay otras prioridades y está perfecto, es decir, hay cosas más importante y hay que adecuarse y uno como ciudadana ponerse al servicio de las cosas que están pasando", dice a hoyxhoy.

A un mes de su presentación en el evento -el lunes 24 de febrero- Valenzuela anticipa: "Me voy a presentar en ese escenario con mucha fuerza, pero sobre todo con mucha consciencia y respeto y sensibilidad a la contingencia nacional". "Creo que es un momento especial para ocupar esos espacios para visibilización y conexión", agrega.

Valenzuela pisará nuevamente la Quinta Vergara la segunda noche de festival, que será abierta por Mon Laferte, seguida por la rutina de humor de Javiera Contador. Será una noche de chilenas que la cantautora, conocida por ser activista feminista, valora.

"Soy fan de las dos, creo que todas tenemos una carrera y una puesta en escena diferente y auténtica y potente, entonces bacán", dice. "Hay una parrilla que tiene harto talento chileno y harto talento chileno femenino, entonces genial", añade.

Cuando restan semanas para Viña 2020, La Tercera publicó que la seguridad ha sido un tema en el que incluso ha estado involucrado el Ministerio del Interior. Al respecto, la cantante comenta: "No estoy interesada ni dispuesta a hacer cualquier cosa que me ponga a mí o a mis compañeras en una situación de riesgo o incomodidad, y yo creo que lo único que me importa es que, uno, todos tengamos el derecho a expresarnos, y dos, que nadie esté en riesgo".

Con fortaleza

Entre sonidos urbanos -presentes en sencillos como "Tómame" y "Héroe"- y el clásico piano de Valenzuela, "La Fortaleza", incluye entre sus 14 canciones "Al final del mundo", composición dedicada a Chile. El tema cuenta con la colaboración de Claudio Parra, fundador de una de las bandas más icónicas del país, Los Jaivas. "Es un pianista que yo admiro y que he escuchado desde siempre", cuenta. "Es una canción dedicada a Chile, sobre el pasado de Chile y ahora pensando en el futuro de Chile", resume.

"La Fortaleza" tardó seis años en salir y suceder a "Tajo abierto", su disco de 2014. En ese tiempo, la artista fundó Ruidosa, festival que une música y feminismo.

¿Dirías que este disco resume tus aprendizajes sobre el feminismo?

Yo creo que sí desde el hoy, pero igual la perspectiva de género ha estado presente siempre en mis canciones, queriéndolo o no. Pero sí creo que de todas maneras incluye una evolución y una conscientización de eso aún más. El denominarse feminista y ser parte de un movimiento y aprender de otras, siento que me ha cambiado a mí y cambia mis canciones.

Sólo las seis noches

En "señal de austeridad", según un comunicado, la organización del Festival de Viña del Mar informó ayer que cancelará todos los eventos anexos al certamen y se concentrarán "sólo en las seis noches". Es decir, se suspendió el programa de lanzamiento y la gala vecinal.