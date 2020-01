Nicole Pérez mostró su abdomen dos días después de su parto

16:33 La ex "doctora Cahuín" de los programas Mekano y Yingo utiliza sus redes sociales para dar consejos a otras mujeres.

"No es una foto de 5 meses de embarazo... es de 2 días de post-parto... que mágico es el cuerpo de la mujer, donde su pared abdominal se abre para dar espacio a un nuevo ser... somos una máquina perfecta diseñada por Dios!". Este es parte del mensaje que Nicole Pérez compartió con sus seguidores, mostrando su abdomen dos día después de su parto.

Y por lo mismo, quiso entregar detalles de su experiencia.





"No sé cuanto se demorará en bajar esta guatita... no niego que me gustaría estar con guata plana, pero miro a mi Rafita y digo: que este sea uno de los costos de tenerlo hoy a mi lado lo asumiría una y mil veces", concluyó.