"No necesito estar pidiendo una pensión": ex de Luis Miguel le envió polémico mensaje al cantante

La actriz mexicana, Aracely Arámbula, quien es ex pareja de Luis Miguel y con el cual tiene dos hijos, participó en el festival de cine de República Dominicana y fue ahí donde los medios la abordaron con distintos temas.

Como siempre, le preguntaron por la pensión alimenticia del cantante hacia sus hijos, pero no quiso profundizar en eso, diciendo “no necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo".

Así también, aconsejó a su ex acerca de la importancia de la figura paterna para sus hijos mencionando "yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos (...) El tiempo no regresa".