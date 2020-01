Chiqui Aguayo tras tenso debate entre Marcelo Díaz y María José Hoffman: "¿Qué cordura le vamos a pedir a los cabros chicos? "

La comediante Chiqui Aguayo, interrumpió el debate entre los diputados, María José Hoffman (UDI) y Marcelo Díaz en marco de la nueva rendición de la PSU.

Ambos entregaban sus posturas, cuando la parlamentaria manifestó que “hay que representar a los miles de chilenos jóvenes que no pudieron dar la prueba”. Además contó al experiencia de su hija que “le fue pésimo” por las manifestaciones.

A lo que agregó que “ellos son los que tenemos que cuidar, no a los jóvenes violentos. No tengamos miedo de ponerle los nombres a cada uno de ellos, que no son niños, diputado Díaz”.

Marcelo Díaz expresó que “yo creo qe el lenguaje es importante” a lo que acusó al Gobierno de estar equivocando el camino declarándole la guerra a los ciudadanos. “Mira dónde están, en el suelo”, aseguró el diputado, en alusión al escaso 6% de aprobación de Sebastián Piñera.

Esto causó que la standupera replicara contra ambos al no poder llevar a cabo un debate y aclaró que “a mí me pasa que viendo al país tan polarizado, y viendo que aquí hay dos diputados con este nivel de polarización, que habla un diputado y la otra diputada le dice ‘tú, que gobernaste’ y también se interrumpen y no se ponen de acuerdo, un nivel de violencia importante entre ustedes dos, ¿qué cordura le vamos a pedir a un par de cabros chicos? que unos sí quieren dar la prueba y otros no quieren dar la prueba”.

“Si ustedes no se pueden poner de acuerdo en un programa de televisión, ¿qué cordura le vamos a pedir a los cabros chicos?”, preguntó “Chiqui”.

"Tenemos diferecnias, pero lo importante es cómo procesamos esas diferencia” aclaró Díaz, mientras que Hoffman manifestó que “nosotros tenemos diferencias políticas, pero no personales”.