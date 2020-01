Esposa de Tito Fernández enfureció durante entrevista en matinal

El pasado viernes se decretó la formalización de Tito Fernández para el 19 de marzo y tras esto el matinal “Hola Chile” de La Red fue hasta su hogar para entrevistarlo al respecto. Pero su esposa, Lu Rivera, se enfureció en pantalla.

El hecho ocurrió cuando el panelista del matinal, Eduardo de la Iglesia, le dijo a Lu Rivera, esposa de Tito: “Es bueno que tú nos digas, cuando se abra la carpeta, porque nos vamos a encontrar con cosas que nos van a sorprender y que van a trabajar a favor de la defensa de Tito Fernández, porque ellos plantean que aquí hay una especie de coordinación de tres personas para denunciarlo. En el tribunal hay que llegar con pruebas, si tú dices que en la carpeta van a aparecer antecedentes que van a botar la denuncia, Tito Fernández y su honra deben estar intactos, pero si al revés aparecen antecedentes que la corroboran, él tiene que pagar en la cárcel…”.

Esto enfureció a Lu Rivera, la cual contestó “por supuesto, poh, y eso es lo que ustedes, la prensa, está esperando, ¿no es cierto? ¡Cómo les gustaría!”.

Por su parte, Fernández comentó su estado de salud diciendo “tengo dolores en la rodilla, me cuesta desplazarme, me tienen que ayudar para ir al baño. Yo nunca me imaginé estar en este estado, pero llegó. Bueno, la vida es así”.

Aun así, aclaró que “estoy un poco mejor de ánimo, porque ya la justicia dio el próximo paso que es la formalización, y eso me va a permitir aclarar un poco algunas cosas, porque se ha dicho muchas mentiras aquí…”.

“El Temucano” insistió en su inocencia recalcando que “Yo tuve relaciones sexuales con esas mujeres, pero fueron consensuadas. Se ha dicho que yo tengo una secta… ¿qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? Es absurdo, es un cúmulo de absurdos que ni siquiera los puedo juntar”.