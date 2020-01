"Por miedo dejé de vivir": Leo Méndez Jr. reapareció en redes sociales y reveló complejo diagnóstico médico

En diciembre del año pasado, Leo Méndez Jr. anunció que dejaría las redes sociales por un tiempo, debido a que su salud mental no estaba al "100%", comentó en esa oportunidad. Fue así que sus apariciones fueron esporádicas, hasta hace dos días, cuando decidió compartir una postal desde Kungsträdgården, un parque situado en el centro de Estocolmo en Suecia.

Sin embargo, además de la imagen, incluyó un texto que causó revuelo entre sus seguidores, pues reveló el diagnóstico médico que lo mantuvo en una compleja situación las últimas semanas.

"¡Cómo extrañaba sentirme tan vivo! He estado recuperándome de a poco. Muchos no lo saben, pero me diagnosticaron Síndrome de pánico junto con depresión hace un mes y medio. Por miedo, dejé de vivir mi vida como acostumbraba, y dejé de ser social. Dejé mi trabajo por estar con licencia médica, dejé de lado muchas cosas por miedo", comenzó.





Y continuó contando cómo ha vivido estos momentos. "Anoche salí por primera vez desde un tiempo atrás que he estado aislado con medicamentos para mi psiquis y me sentí con tanta vida y sin miedo alguno. Sentí que se merecía una foto a las 05:00 am en camino a casa", concluyó.