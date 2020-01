"Nunca me llamó de vuelta": Mariana Marino habló de Rony "Dance" tras recordar filtración de video íntimo

Tras años de la filtración del video íntimo entre Mariana Marino y Rony “Dance”, la modelo recordó el hecho en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión.

"Me agarró tan desequilibrada, tan fuera de mí. Cuando te encuentras con eso, tocas fondo con todo. Mi experiencia fue como ‘aquí me tengo que parar, reinventada, pero reinventada desde adentro’", señaló. Asimismo, la ex chica reality confesó que Rony nunca contestó sus llamadas. “Lo llamé en el mismo instante. Un amigo me llamó para decirme que estaba en las redes. Me dice ‘Mariana, ¿qué es esto?’. (Lo llamé a Ronny) Y me dijo, ‘estoy ocupado en este momento, te llamo en un rato’. Nunca me llamó de vuelta. Lo volví a llamar y después ya tenía a todos mis amigos encargándose de la situación", añadió.