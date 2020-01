Selena Gómez reveló detalles de su relación con Justin Bieber: "Siento que fui víctima de un cierto abuso"

Selena Gómez se encuentra promocionando su nuevo albúm “Rare” y en medio de esto reveló en una entrevista con National Public Radio (NPR), el trasfondo de su nueva producción y que la inspiró en sus cuatro últimos años de vida.

“Pasé por algunos de los peores momentos de mi vida”, señaló la cantante de “Lose You To Love Me”, canción que escribió sobre su relación con Bieber.

Asimismo, se refirió a más detalles de su pasado con el canadiense diciendo, “siento que no tuve un cierre respetuoso, y tuve que aceptar eso. No es una canción de odio; es una canción que está diciendo ‘tuve algo hermoso y nunca negaría que fue así. Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y siento que era una forma genial de decir está hecho, lo entiendo, lo respeto, y ahora estoy entrando en un nuevo capítulo”.

“Siento que fui víctima de un cierto abuso”, añadió Selena. A lo que la periodista le preguntó “¿Quieres decir abuso emocional?”. “Sí, y creo que es algo que tuve que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tuve que entender las decisiones que yo estaba tomando. Aunque definitivamente no quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir de que me siento más fuerte que nunca, y he encontrado la forma de atravesar por esto con la mayor gracia posible”, respondió la artista.