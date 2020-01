Pamela Leiva se refirió a los fuertes comentarios de Angélica Sepúlveda en el reality “1810”

La comediante Pamela Leiva fue invitada al late de Canal 13, “Sigamos de Largo” donde conversó sobre diversos temas, entre ellos el conflicto que tuvo con Angélica Sepúlveda en el reality “1810”.

Leiva expresó que “han pasado más de 10 años, mucho tiempo… ¿Sabes qué? Yo creo que ni yo ni Angélica somos las mismas de hace 10 años atrás”.

Además, contó que nunca más vio a Sepúlveda y reflexionó que “en la vida uno la caga o no, pero de verdad, de todo corazón, yo no tengo nada en contra de Angélica”, añadió.

También aclaró que no siente ningún rencor por lo ocurrido, porque “mi mamá es una persona que no le tiene mala a nadie”, señaló.

“Yo creo que no era opción a echarme a morir. Yo soy bien como ‘kamikaze’ emocional. A mí me pasa algo terrible y yo sigo para adelante como caballo de carrera y después sobre la marcha veo si tengo pena. Siempre busco mucha ayuda, porque me di cuenta que en la vida las cosas terribles no se pueden pasar solos”, finalizó.