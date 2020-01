Gabriel Cañas llegó con Gonzalo Beltrán a estreno de su nueva película: “Es mi marido

La noche de ayer se llevó a cabo la Avant premiere de la cinta de terror “La Casa” dirigida por el chileno Jorge Olguín y es protagonizada por el actor nacional Gabriel Cañas, quien es conocido por su papel en “Perdona nuestros pecados”.

El actor llegó con su pareja el bailarín y coreógrafo Gonzalo Beltrán. En una entrevista con Las Últimas Noticias donde aseveró que “es mi marido”.

“Nunca veo películas de terror porque en general no me dan miedo, sino risa, pero esta tiene un suspenso muy bien trabajado. La actuación de Gabriel me pareció súper buena, emocionante“, señaló la pareja de Gabriel.