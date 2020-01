"No me avergüenza": Faloon compartió foto de su adolescencia y generó ola de comentarios

Faloon Larraguibel publicó una particular fotografía en su Instagram que hizo recordar su pasado cuando participaba en el programa Mekano de Mega, con tan solo 15 años. El hecho generó una gran reacción por parte de sus seguidores.

“Mi pasado me condena, pero no me avergüenza, tengo muy lindos recuerdos como los tienen todos ustedes de esa época, gracias por compartirlos”, fue el comentario que dejó la ex chica Yingo a sus seguidores, donde aparece junto a Karen Bejarano y Belén Muñoz.