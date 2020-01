Ignacia Michelson negó posible reencuentro con Sargento Rap

16:15 La chica reality participará en el famoso programa de méxico, "Acapulco Shore", y aseguró que su ex “no puede ingresar, ya que como tiene problemas con el alcohol no lo pueden controlar"

La chica reality, Ignacia Michelson, reveló que en sus planes esta participar en la séptima edición del famoso programa de MTV, “Acapulco Shore”.

Además, se refirió a su posible reencuentro en el espacio con su ex, Sargento Rap, y aseguró que “no puede ingresar, ya que como tiene problemas con el alcohol no lo pueden controlar. Además, solo seremos dos mujeres nuevas en el clan, ya que se mantendrán los mismos hombres. A todo esto, seré la primera mujer no mexicana en entrar al reality”.

También contó que estaba feliz de que se de la oportunidad para participar en otro reality y aprovechó para reconocer que entre ella y Roberto “Rupert” Figerio existe algo más que amistad.