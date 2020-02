"¿Gente honesta?": Daniel Alcaíno tuvo tenso debate con José Miguel Viñuela y Diana Bolocco

Una tensa entrevista tuvo esta mañana el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, que fue protagonizada por el conductores, José Miguel Viñuela y Diana Bolocco, y el invitado Daniel Alcaíno por su postura a raíz del estallido social.

El actor dio como ejemplo un show de Alberto Plaza en Plaza Italia, algo que no sería posible, a diferencia de lo hicieron Los Bunkers.

A lo que Viñuela reaccionó diciendo que “¿Por qué uno va a condenar al otro si tiene una ideología distinta, cuando todos queremos ser escuchados? El de derecha, el de izquierda, el del centro, etc. ¿Por qué no pueden salir Los Bunker? ¿Por qué no puede salir Alberto Plaza?”.

“Estamos de acuerdo. Por eso hay que ponerse de acuerdo, antes de abril, para que haya paridad, inclusión, matrimonio homosexual, todos los temas”, respondió Alcaíno.

Por su parte, Diana Bolocco intervino la conversación para abordar la violencia durante el estallido y manifestó que “la forma no ha sido la adecuada. La destrucción, los saqueos a gente honesta que lleva 20 años trabajando”.

“¿Gente honesta? Farmacias coludidas”, reaccionó el actor que le da vida a Yerko “Puchento”.

Además, añadió que “McDonalds, Kentucky… es cosa de salir a la calle y ver qué cosas están destruidas, las cosas que nos han generado daños”.

Esto fue desmentido por Diana, o, pues afirmó que “no fíjate (…) también otro tipo de gente (se ha visto afectada), que tiene negocios familiares. Esa violencia le ha tocado a todos”.

“No lo justifico, pero la violencia surge como una cosa que está en el ambiente. Es parte de, y así el pueblo lo ha decidido. Y las fuerzas policial también ha sido muy abusivo, hay violaciones a los DD.HH”, señaló Alcaíno.

El tenso debate siguió, pues la hermana de Cecilia Bolocco afirmó que “hay violencia de ambos lados” a lo que el intérprete reaccionó diciendo que “no, no hay ambos lados. Esto no ha parado, se nos aplicó toque de queda. ¿Después de haber tenido dictadura? Es una afrenta al pueblo, es una falta de respeto, es realmente pasar a llevar la dignidad de todos nosotros. Es una burla, un abuso”.

Bolocco le preguntó cuál era la solución y Alcaíno aseguró que “ojalá que renuncien todos, que nosotros hagamos un propio futuro. Nosotros. Hay muchas organizaciones, hay que invertir la pirámide y volver al poder popular, cambiar esta formula hecha por Pinochet”.

Finalmente, José Miguel Viñuela realizó una reflexión tras tenso debate donde aseveró que “A mí me da pena todo lo que pasa, porque efectivamente ha habido abuso. Pero uno también dice que deben haber cosas buenas, cuando ve esas guagüitas que han nacido gracias a la asistencia de Carabineros en algún minuto”.