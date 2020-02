Julia Vial previo a animar el Festival de Chanco: "Si llegase a pasar algo creo que tenemos la experiencia suficiente para salir del paso"

Ala cargada parrilla de festivales veraniegos que son televisados, este año, por primera vez en sus 31 años de historia, se sumó el Festival Guadalupe del Carmen de Chanco, que será en esa ciudad sureña el 14 y 15 de febrero y que será transmitido por La Red.

Los encargados de liderar la transmisión serán los animadores del matinal de La Red, "Hola Chile", Eduardo de la Iglesia y Julia Vial, quien adelantó a hoyxhoy que junto a su compañero aprovecharán la complicidad que comparten tras seis años juntos en pantalla. "Nos conocemos, cuando la embarro me pega una mirada y sé altiro que la estoy embarrando. Entonces es súper rico poder trabajar con Eduardo en un festival tan prestigioso como el de Chanco", dice la animadora.

Con una parrilla que combina artistas nacionales e internacionales, como las españolas Ella baila sola y los nacionales Vicho y las Gaviotas, el festival se medirá en una de sus jornadas, el 15 de febrero, con Viva Dichato, de TVN.

Tiempos tensos

El fin de semana Kike Morandé y el Huaso Filomeno sufrieron incómodos momentos en Río Bueno y Chillán, respectivamente. Sin embargo, Vial asegura que están "tranquilos" frente al desafío de animar un festival en tiempos complicados.

Se han vivido momentos complejos en festivales ¿cómo se sienten frente a eso?

Yo creo que tranquilos, siendo súper conscientes con lo que está pasando. Por lo mismo el vestuario va a ser minimalista, se me ocurrió con Fernanda Zamora, que es la que me asesora, hacer una cosa de moda sustentable, como pasó en los Bafta, entendiendo que hay una situación compleja, pero también con ganas de disfrutar esa noche. ¿Me preguntas por las funas?

Claro, por lo que le pasó a Kike Morandé y al Huaso Filomeno...

Es que me parece que hay que estar súper en sintonía con lo que está pasando, también frente a lo que pueda suceder. Pero estamos súper tranquilos y confiados en la trayectoria que tenemos con Eduardo, en cómo hemos manejado el tema de la crisis social. En todo caso, si llegase a pasar algo creo que tenemos la experiencia para salir del paso.

Les va a tocar competir con Dichato el 15 de febrero ¿cómo ves eso?

Bien, me parece que mientras más comunas estén transmitiendo sus festivales a lo largo de Chile es mejor. Es un momento de alegría para la gente, los que no van a poder estar presentes lo va a poder hacer a través de la televisión. Tengo entendido que la parrilla de Dichato es más nacional, nosotros tenemos más artistas internacionales. Y me parece fantástico, mientras más festivales se pueda televisar yo creo que es bueno.

Festival de ranchera

Este tradicional festival de la ciudad de la Región del Maule existe desde 1988 y tiene como principal distinción su competencia de música ranchera. Por eso lleva por nombre Festival Guadalupe del Carmen de Chanco, en honor a la cantante de corrido y ranchera mexicana oriunda de esa ciudad de la provincia de Cauquenes, quien en los años 50 fue una estrella internacional de la música.