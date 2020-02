[VIDEO] Daniela Castro generó ola de reacciones por "broma" sobre el coronavirus

11:11 La ex MasterChef publicó un video en su cuenta de Instagram. Más tarde salió al paso de los comentarios que criticaron su intervención.

Daniela Castro generó una serie de comentarios en redes sociales luego de compartir un video en sus historia de Instagram. Se trató de un registro donde se ve a una pareja asiática bailando.

De fondo se escucha la voz de la ex MasterChef, quien entre risas esboza: "No tengo coronavirus". Su intervención no cayó del todo bien entre los usuarios, generando un debate en la plataforma.





Más tarde, la misma cocinera aludió a las críticas: “Recomendación del día: Tómense las cosas con más humor, y vive y deja vivir”.