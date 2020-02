Juan Cristóbal Guarello le respondió a Martín Vargas: “’¡Nah, no puedo pegarle a un abuelito!”

En una conversación con The Clinic el pugilista nacional, Martín Vargas, le ofreció un “round” al periodista deportivo Juan Cristóbal Guarella.

Pues Vargas afirmó que “hay algunos periodistas que me ven en las peleas y agachan la cabeza como los burros. Es mejor que no me encuentre a Guarello porque le voy a juntar la nariz con el culo. Donde lo vea le voy a pegar”.

Pero lejos de terminar con la polémica, el comunicador le respondió al pugilista a través de su programa “Los Tenores de Radio ADN” y aseguró que he hecho cuatro peleas de boxeo y en tres me he encontrado con Martín Vargas… y ahí me saluda y se va. Me había ofrecido combos hace unos años en un programa y me lo he encontrado unas tres veces y se da vuelta“.

“Hay uno de los primeros libros de Borges que se llama “Evaristo Carriego”, que habla de un guapo de barrio a comienzos del Siglo XX y él tenía una frase que dice “Un hombre nunca amenaza y nunca se deja amenazar”, así que cuando quiera, señor Vargas. ¡Nah, no le puedo pegar a un abuelito!“, finalizó el periodista.