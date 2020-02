Ernesto Belloni se refirió a las pifias en Iquique y aseguró que la funa empezó antes de show

El comediante chileno, Ernesto Belloni, conversó con el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", donde afirmó que la funa que recibió en Iquique empezó antes de que subiera al escenario.

Pues el artista que encarna a Che Copete contó que "la gente está reaccionado, antes estaba más calladita. Yo noté que, aquí, en Iquique, antes de salir había una reprobación que yo estuviera ahí".

"Yo estaba en una escalera, al costado del escenario, y se sentía el ‘que se vaya’, ‘que se vaya’. Antes. Cuando caché, apuré, apuré", prosiguió.

Sin embargo, el comediante relató que luego del shiow fue a cenar y recibió el apoyo de las personas y aseveró que "pasaban los cabros y me decían ‘don Ernesto, no es culpa suya, pero nosotros no queremos reírnos, queremos que no den soluciones’. Eso me decían los cabros"

"Si tú estás haciendo un rutina que no le gusta a la gente, puede que la gente comience a reaccionar, pero siempre hay un plan B; pero cuando tú entras y ya hay un rechazo, es difícil. Tú no te estás explicando lo que está pasando", concluyó.