Oscar Gangas aseguró que lo ocurrido en el Festival "es una actitud con los humoristas en general" y culpó a la organización por las pifias

El comediante Oscar Gangas tuvo una conversación con el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 donde se refirió a a las pifias que recibió en el Festival "El Cantar del Diguillín" en la Región de Ñuble.

Gangas manifestó que “no es coincidencia que tres humoristas (Filomeno, Che Copete y él) vayamos al horno siendo que tenemos humor muy diferentes. La coincidencia no está en la rutina de un humorista, es una actitud con los humoristas en general yo creo“.

Además, aseguró que la organización del festival cometió el error de segregar a los presentes, con funcionarios municipales ubicados en sillas y luego habían vallas papales que separaron a los asistentes.

“La gente se sintió segregada, estaba como un poco lejos y entonces eso crea una reacción compleja para un humorista, porque la gente reacciona como quiere“, manifestó.

También, contó que contó un chiste más "atrevido", pero se dio cuenta que al publicó no le gustó. “Yo tengo una fórmula de probar y cuento un chiste pasado para la punta para ver si el ánimo está para eso, y si veo que no resulta me cambio o replanteo la rutina“, dijo.