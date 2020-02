Bong Joon Ho, director de "Parasite": "Recuerdo emocionarme cuando Scorsese ganó por 'Infiltrados', es un honor haber sido nominado junto a él"

El director coreano Bong Joon Ho, reciente ganador del premio Oscar a mejor película (entregado por primera vez una cinta de lengua extranjera), recordó cuando en televisión veía la entrega de premios. Además se refirió al futuro de las cintas de lenguaje extranjero en la Academia.

Al terminar la ceremonia, Bong brindó una conferencia de prensa en la que le preguntaron si en algún momento de su infancia imaginó que lograría ganar un premio Oscar como lo hizo con Parasite.

Al momento de responder el director comentó: "He visto a Scorsese perder este premio una y otra vez, el no me conocía entonces, pero yo estaba muy frustrado, recuerdo que cuando ganó por 'Infiltrados' yo estaba tan emocionado, por lo que ahora haber estado nominado junto a el ha sido un gran honor, es difícil de creer", comentó el sur coreano.

Bong además se refirió al impacto que podría tener el que por primera vez el premio a mejor película se lo llevara una cinta de lengua extranjera: "Las redes sociales y las plataformas de streaming, y el ambiente en el que vivimos hace que estemos todos conectados. Así que naturalmente llegaremos al día en que cuando una cinta de lenguaje extranjero gane un premio o lo pierda, no será una gran noticia" expresó.