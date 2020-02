Kathy Orellana sorprendió con un antes y después de su cirugía en su rostro

La cantante Katherine Orellana confirmó haberse realizado un retoque estético en su rostro, detallando el procedimiento mediante su cuenta de Instagram.

"Hoy me realicé un perfilado y relleno de labios" comienza su relato, "Quedaron realmente hermosos no tenía nada de labios, es increíble el cambio, no es doloroso ya que es con anestesia local".

Además indicó que la imagen que subió es inmediatamente después del procedimiento, aclarando que sus labios seguían hinchados por la intervención, por lo que aún deben desinflamarse.