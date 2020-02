Ex marido de Pamela Anderson dijo que actriz sólo se casó con él para que le pagaran sus deudas

El productor Jon Peters, que estuvo casado durante solo 12 días con Pamela Anderson salió a responder las denuncias que indicaban que había sido manipulador y controlador con la Actriz.

Según dijo en una entrevista a la revista Page, la mujer solo se casó con el para que pueda costear sus deudas, desembolsando 158 millones de pesos (US$ 200 mil) para regularizar la situación económica de la actriz.

En sus declaraciones al medios aseguró:"Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto".

Además aseguró que fue el quien puso fin a matrimonio, mediante un mensaje de texto dirigido a la modelo, reconociendo además que junto con pagar sus deudas le renovó completamente el clóset.

Otro de los problemas que encontró el productor fue que no podía continuar viendo a sus hijos, ya que a Anderson lo le gustaba viajar: "He construido un imperio financiero durante los últimos 50 años que he dejado a mis hijos. Es algo que es muy privado y personal para mí", comentó.

Sin embargo lo que lo llevó a finalizar el matrimonio fue el verse constantemente asediado por abogados desde que se casó con la mujer: "Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me ha asustado. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla".

La pareja, que ya había tenido un noviazgo hace 30 años, se casó el pasado 20 de enero, solo para separarse 12 días después.