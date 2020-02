Mariana Marino y su paso por Morandé: “Si yo elijo algo, estoy actuando en libertad ¿no? Entonces, por qué debiera haberme sentido de tal forma”

En el matinal de TVN, “Buenos días a todos”, fue invitada la modelo 39 años Mariana Marino y se refirió a la funa que recibió Kike Morandé en el Festival de Río Bueno.

La argentina empezó diciendo que “para mí, independiente que haya sido el Kike, porque no solo vi del Kike, también vi lo que pasó con (Ernesto) Belloni, con Américo. Para mí todo este descontento social tiene mucha más que ver con algo bien interno y personal, que como con algo externo. No se justifica hacer algo así, ¿no?”.

“Por ahí vengo de una cultura distinta. Si algo me incomoda lo digo en el momento o me expreso en el momento. Yo siento que acá hubo un estallido donde me doy el derecho y tengo el poder de manifestar lo que se me ocurre en cualquier espacio y con cualquier persona. Y no creo que vaya por ahí”, añadió.

Además, contó su experiencia al salir del programa del animador en Mega y relató que “A mí cuando salí de Morandé, o el año pasado cuando se terminó el tema de la Vedetón, me vinieron a preguntar si yo me había sentido en algún momento una mujer objeto o utilizada. Lo encontré tan insólito. Si yo elijo algo, estoy actuando en libertad, ¿no? Entonces, por qué debiera haberme sentido de tal forma”.

“Siento que se interpreta de una forma que no suma. A mí me parece que esto del feminismo y el pañuelito, yo de verdad que… (niega con la cabeza) ‘Sorry’, pero no tengo como mucha empatía. Yo creo que una forma de representar tu energía femenina es siendo femenina y punto. Si tú tienes poder y libertad, y todo está en tu espacio, ¿por qué ir a reclamarlo a algún lugar? Simplemente se manifiesta”, indicó.

A lo que el periodista Hugo Valencia aseveró que “lo importante es que hay un espacio para manifestar el pensamiento o sentimiento de cada persona de distintas maneras y eso es lo que permite un estado democrático”, cerró el tema.