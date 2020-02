Actriz reveló que no pudo pasar fiestas de fin de año con su hijo por falta de dinero tras ser despedida de Mega

La actriz Solange Lackington fue invitada al late de Canal 13, “Sigamos de Largo”, donde se refirió a aspectos de su vida, uno de los temas fue su despido de Mega lo que conllevó un triste momento.

Pues a raíz de un video saludo de uno de sus hijos la mujer contó que su hijo de 20 años vive hace dos años en Estados Unidos, por una beca de fútbol e iba a viajar para las fiestas de fin de año pero no se pudo por la situación económica.

Lackington relató que “(Termina de ver el saludo de su hijo) ¿Cómo hicieron eso? (Se emociona) Disculpen, no esperaba esto. Él se fue becado a estudiar fútbol, por unos coaches que vinieron a verlo de la Universidad de Parkville, ya está terminando su segundo año, son cuatro años. Se supone que iba a venir a pasar navidad y año nuevo…(se emociona)”.

A lo que Sergio Lagos le preguntó que “¿No pudo venir?” a lo que la interprete detalló que “No, no pudimos, porque no habían lucas. Yo me quedé cesante el año pasado en Mega, a fines de junio, y no ha sido fácil salir adelante. Sin embargo, lo he logrado, se me han abierto otras alternativas y otras puertas que han sido maravillosas. Como continuar en la escritura, seguir haciendo mi obra, haber incursionado en el stand up, un guión que estoy escribiendo, etc".

La actriz aseguró que “hay mundo que se me abrió al tener este espacio disponible. Pero sin duda hay un resentimiento desde la estabilidad de lo económico que a los actores nos brinda la televisión, distinto de cualquier otro trabajo”.

“Y bueno, dentro de esa precariedad económica, se tuvo que restringir el viaje de Martín a Chile. No lo vemos hace casi un año, desde junio, casi un año cuando el venga en mayo, porque fuimos en vacaciones de invierno con todos mis hijos a verlo a Estados Unidos”, cerró Lackington.