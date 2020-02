Natalie Portman se defiende de las críticas de Rose Mc Gowan por la capa que usó en los Oscars

13:19 La ganadora del Oscar en 2010 se presentó en la alfombra roja con una capa negra en la que se leían los nombres de todas las directoras que no fueron nominadas por la Academia, en una forma de protesta por la baja representación femenina en la industria.

Pese a que Natalie Portman fue felicitada en redes sociales por la capa que utilizó en la gala de los oscars, se vio obligada defenderse de las críticas recibidas por Rose McGowan.

En la ocasión, la ganadora de la estatuilla a mejor actriz en 2010, vistió una capa negra en la que aparecían los nombres de las directoras que no fueron consideradas por la academia, en forma de protesta por la baja representación femenina.

La movida sin embrago, no fue bien tomada por la también actriz Rose McGowan, que catalogó como "hipócrita", señalando que "es el tipo de protesta que tiene buena recepción en los principales medios de comunicación por su valentía. ¿Valentía? No, mucho. Se parece más a una actriz que finge que le importa, como tantas otras lo hacen".

Algo a lo que Portman no demoró en contestar: "Estoy de acuerdo con la Sra. McGowan en que es incorrecto llamarme 'valiente' por usar una prenda con el nombre de una mujer". Añadiendo además que "valiente es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein en las últimas semanas, bajo una presión increíble".

Un dardo sutil que hace referencia a cuando McGowen denunció haber sido abusada sexualmente por Weinstein, para luego llegar a un acuerdo de 100 mil dolares con el productor.

Otra de las criticas lanzadas por McGowen a Portman, fue que ha trabajado con pocas directoras en su carrera, y no ha contratado cineastas mujeres para su productora.

Sobre esto, la protagonista de "El Cisne Negro" contestó: "En mi larga carrera, solo tuve la oportunidad de trabajar con directoras algunas veces: hice cortos, comerciales, videos musicales y películas con Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofía Coppola, Shirin Neshat y yo. Desafortunadamente, las películas sin hacer que he tratado de hacer son una historia de fantasmas".

Según la interprete de "Jackie", no basta solo con contratar a una directora, ya que hay una serie de barreras para encontrar financiamiento, o para ser reconocidas en la industria.

"Si estas películas se hacen, las mujeres enfrentan enormes desafíos durante su realización. He tenido la experiencia varias veces de ayudar a contratar a directoras en proyectos de los que luego se vieron obligadas a abandonar debido a las condiciones que enfrentaban en el trabajo", argumentó la actriz.

Además comentó que "después de que se hacen, las películas dirigidas por mujeres enfrentan dificultades para ingresar a festivales, obtener distribución y recibir elogios debido a los guardianes de cada nivel. Por eso quiero decir que lo he intentado y lo seguiré intentando. Si bien aún no he tenido éxito, tengo la esperanza de que estamos entrando en una nueva etapa".