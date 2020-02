Periodistas uruguayas repasaron a Benjamín Vicuña: "Es feo y mujeriego"

Desde hace unas horas se volvió viral video a través de redes sociales donde un periodista uruguayo intentó tener una entrevista no pautada con el actor Benjamín Vicuña, pero uno de los guardaespaldas empujo al notero para que se retirara del lugar.

En el programa uruguayo "Tarde o temprano” mostraron el video y comentaron lo ocurrido. “Le estaba tocando la espalda, diciendo ‘dale, terminá’. Y, además, no hacía diez minutos que lo estaban entrevistando, no fue más de un minuto y medio. Si no, no des la nota, directamente”, le reclamaron a Vicuña.

“La verdad que yo, a Vicuña, si lo veo por la calle, para mí está sobrevalorado. Es chiquitito, no tiene ni linda mirada, ni lindos ojos. No tiene nada para ser galán, aún así, hizo toda una carrera de galán. Y mujeres muy hermosas lo consideran buen mozo” señalaron en el estudio.

Siguieron repasando al actor. “Dicen que es muy picaflor, que es Don Juan, que tiene buena labia”. “Por eso te digo, es un mal partido. Entre que es feo, chiquito y mujeriego, ¿quién quiere eso?”, finalizaron.