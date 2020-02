[FOTO] El vergonzoso percance de Joaquín Méndez en el matinal

En el dia se San Valentín Joaquín Méndez realizó un streptease durante el matinal de Mega, "Mucho Gusto", donde tuvo un pequeño percance, pues tenía su calzoncillo manchado.

Al recrear la performance el ex chico reality expresó que “abres la puerta, pétalos, camino de pétalos rojos, rosas y blancos, y ese ganso de toalla que hay, le pones seis gansos”.

Luego Méndez sigue con los consejos para llegar al momento perfecto donde manifestó que “no, déjame. Primer botón y le dices ‘ojo’… Ahí le pones suspenso, te das vuelta, ¡pum! (se baja el pantalón). Muestras… (muestra su calzoncillo y tiene una mancha gris)”.

Ahí fue cuando los panelistas se dieron cuenta de que su calzoncillo tenía una mancha. "¡Pero Joaquín, tienes manchado!”, expresó Basauri.

"Amigo, tienes manchado”, recalcó Quintanilla.

Finalmente, el ex de Camila Recabarren manifestó que "Pablete (Pablo Alvarado, productor de Mucho Gusto), quedé como un idiota. En su casa, si usted no tiene los calzones lavados no haga el baile sexy o evite esa parte”