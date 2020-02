[VIDEO] Yu Hui contó el bullying que ha sufrido por el Coronavirus

El ex participante de MasterChef Chile , Yu Hui, siempre esta en contacto con sus seguidores a través de Instagram donde tiene muchos fans.

Por lo mismo, quisó contar la realidad mediante la red social que vive en en nuestro país tras el nuevo coronavirus, pues reveló que ha sido víctima de bullying.

"La otra vez fui a un lugar y escuche cosas como ‘este tiene el virus, aléjate’, y yo pienso ‘¿pa’ qué dicen esas cosas?’. Me han dicho que tengo el virus, y eso es feo", dijo en un video.

Además, añadió que "hay demasiada gente pesá, que hace bullying…¡No saben de verdad lo que es este virus! Es como que únicamente dicen ‘¡oooooh, que terrible lo de los chinos!’, ¿cachai? La tele solo muestra las cosas malas y los muertos, pero no informa que hay algunos lugares donde no está pasando nada dentro de China. Aparte, los memes me molestan y me dan pena".

De hecho aprovechó para contar cuál es la situación en la que esta su familia ya que viven en China y aseveró que "el virus es terrible, yo lo sé. Y todos los días hablo con mi mami y me dice que están bien en Shangai, que no es lo mismo que donde está la enfermedad, que es la zona de Wuhan".

"Tienen que pensar en cómo ayudar. De verdad yo creo que todo es mejor si pensamos desde el amor, ¿para qué hacer bullying?", finalizó.