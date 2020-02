Carolina “Krespita” Rodríguez confirmó que le detectaron un tumor cervical

La campeona mundial de peso gallo en boxeo, Carolina "Krespita" Rodríguez, confirmó durante las últimas horas que posee un tumor cervical y que deberá ser operada.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde comentó su actual situación y además invitó a sus seguidores a participar en un evento a beneficio para financiar parte de su intervención quirúrgica.

"Hola mi gente, esta vez no con muy buenas noticias, ya que me detectaron un tumor cervical que tienen que extraer lo antes posible. La extracción será en la clínica Meds que ya hace años me brinda su apoyo y esta vez tampoco se quedará atrás, pero no pueden costear la totalidad de la operación (implantes, insumos)", escribió.





Con ello, agregó que la actividad a beneficio se denomiana "Gran Peña Show", la que están organizando con distintas figuras del espectáculo nacional. "Dejo a todos invitados donde espero nuevamente contar con su apoyo y asistencia. Esta será el día sábado 29 de febrero a contar de las 12 en el Colegio Liahona de la Florida", añadió.