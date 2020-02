Anita Alvarado respondió a usuario que la cuestionó por supuesto retoque de imagen en bikini

Anita Alvarado contestó a los cuestionamientos que realizó un usuario de Instagram a una de las fotografías que compartió luciendo un destapado bikini negro.

"Cómo puedo decirte con respeto que creo que se nota mucho el retoque en tu pierna derecha y abdomen?", escribió el seguidor, recibiendo de inmediato la respuesta de la mamá de Angie.

"Pucha con todo respeto tienes mal ojo, estás equivocado", replicó, añadiendo: "Pero la pueden comparar con el video, es tan fácil. ¿Que buscan defectos? No pueden creer que a mis 47 años sea espectacular".

A esto, Anita sumó otro descargo, asegurando una explicación que también se llevó las reacciones de los usuarios. "Ahora agranden la foto y disfruten y para que sepan bien. Nunca he tenido guata, primero porque no me gusta y me cuido nunca me han cortado mi guata y si observan a mis hijas tengo que decir que ninguna tiene guata porque la genética de mis padres es maravillosa y además no comen pan".